في خطوة ذكية: السوباط يستقطب الملياردير السعودي ال الشيخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : علم الموقع من مصدر مقرب للسيد / هشام السوباط رئيس لجنة التطبيع الهلالية الوليدة انه قد نجح بعلاقاته الخاصة في استقطاب الملياردير السعودي الامير (تركي آل الشيخ) رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية.

ويعتبر آل الشيخ من وين الشخصيات الرياضية المرموقة في المحيط العربي والعالمي نظراً لدعمه الغير محدود للرياضة. وقد اكد المصدر لديساب ان آل الشيخ اعلن عن رغبته في الوقوف مع الهلال السوداني وتقديم كل الدعم المالي والفني للجنة التطبيع مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها السودان واثرت على جميع الاندية.

وكان لآل الشيخ تجربة رعاية النادي الاهلي المصري الذي استفاد كثيرا من دعمه المالي الباذخ كما انه يعتبر الراعي الاول لنادي بيراميدز المصري بعد ان اختلف مع ادارة النادي الاهلي واذا اكتمل الامر بين لجنة السوباط والامير السعودي سيجني الهلال فوائد كبيرة خاصة على الصعيد الاقتصادي والزخم الاعلامي.

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