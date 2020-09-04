فصل (3) بشرطة المرور بسبب الرشوة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

واجه ثلاثة مرابطين ملحقين من الشرطة الشعبية سابقاً ، إلى شرطة المرور عقوبة الفصل جراء تلقيهم رشاوى من سائقي مركبات في الطريق العام.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن المفصولين ثبت تلقيهم رشاوى من سائقي مركبات موثقة بالفيديو، واتخذت إدارة المرور إجراءات قانونية داخلية حيالهم وتقرر فصلهم عن الخدمة، ودونت بلاغات بالرشوة ضد السائقين.

وخاطبت الإدارة العامة للمرور الداخلية، بشأن سحب كافة المرابطين الملحقين إليها من الشرطة الشعبية، وتوزيعهم إلى إدارات أخرى ليس لها صلة بالجمهور، أو تعيينهم رسمياً بالشرطة، على خلفية تورط ثلاثة منهم في حالات رشوى، بينما لم يثبت على البقية تلقيهم رشاوي، وأشار المصدر إلى أن خطوة المرور تعتبر احترازية لضمان عدم تكرار الحادثة.

واحتج نحو 180 مرابط من الذين سحبوا من الإلتحاق بشرطة المرور على سحبهم في مقطع فيديو داخل وزارة الداخلية، رصدته (السوداني)، وقال أحدهم إن (الداخلية) طالبتهم بخلع (الكاكي) والعودة إلى منازلهم.

صحيفة السوداني