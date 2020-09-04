الرئيسية/أخبار/ شاهد بالفيديو.. مع فيضان النيل.. كائنات نهرية تخرج للبر أخبار منذ 13 دقيقة 0 مع فيضان النيل.. كائنات نهرية تخرج للبر.. شاهد هذا الفيديو بشارع النيل جوار جامعة الخرطوم. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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