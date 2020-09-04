أفادت مصادر أن وفداً من الحزب الشيوعي السوداني، يغادر إلي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم “الجمعة” لمقابلة رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال – عبد العزيز الحلو، لمناقشة عملية السلام، ويترأس وفد الشيوعي بحسب (الحدث السوداني)، السكرتير السياسى للحزب محمد مختار الخطيب و عضو اللجنة المركزية صديق يوسف. Advertisements الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من “الشيوعي” يغادر إلى أديس اليوم (الجمعة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.