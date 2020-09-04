مجموعة (صنع في السودان) تطالب وزير الصناعة بعقد لقاء مع العاملين

طالب مدير مجموعة صنع في السودان بـ(الفيس بوك) وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني بعقد لقاء عاجل مع العاملين بالقطاع الصناعي حتى يساهموا في اخراج الاقتصاد السوداني من وهدته على أن الصناعة في البلاد.

وقال المدير بحسب صحيفة الجريدة، إن الصناعة تعاني من عدم الاهتمام بها من قبل القائمين عليها و عدم توفير التسهيلات اللازمة لها وعدم وجود المراكز التي تفرخ مصنعين يستطيعوا أن ينافسوا المستورد بالإضافه إلى ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وقال إن الحكومة لا تقدم أي تسهيلات تؤدي إلى النهوض بالصناعة.

وأوضح أن من أهم الانجازات التي حققها القروب انشاء شركة مساهمة عامة قامت بدعم خطوط الانتاح حيث تم تجميع المنتجين العاملين في مجالات تصنيعيه مختلفه في (قروبات الواتس) وتشجيعهم على انشاء خطوط باعتبار أن انتاج المجموعة ليس كإنتاج الفرد أو الشخص المصنع، وأردف تم انجاز 17 خط انتاج كخط تصنيع الملابس الذي ساهم في جائحه الكورونا وخط إنتاج الجلود.

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وراهن مدير قروب صنع في السودان على إمكانية النهوض بالصناعة خلال فترة وجيزة من خلال خلق توأمة بين ديوان الزكاة ووزارتي المالية و الصناعة والموردين وشعبة المصنعين والإعلام ومصلحة الأراضي على أن يقوم الديوان بتوفير التمويل للأسر المتعففة واقترح أن يتم تدريبها على التصنيع بجلب مدربين أكفاء على أن تقوم وزاره الصناعة بتسهيل وإعفاء مدخلات الإنتاج والماكينات من رسوم الجمارك.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)