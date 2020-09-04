الأمطار تتسبب في وفاة وإصابة 4 أشخاص بالدندر

شهدت محلية الدندر هطول أمطار غزيرة أمس تسببت في وفاة رجل ثلاثيني وابنه بقرية السريفة ريفي الدندر، بينما أصيبت زوجته وطفلها وتم ترحيلهما لسنجة بحالة حرجة إثر سقوط المنزل عليهم.

كما أدت غزارة الأمطار إلى انهيار عدد من المنازل بعدد من القرى وذلك بسبب السيول والأعاصير وغمرت المياه مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في مناطق الزراعة التقليدية والمحاصيل الحقلية.

وواصل منسوب نهر الدندر الارتفاع في مناسيبه ليسجل صباح أمس عند محطة مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية 13/66 متر بزيادة 11 سنتمترات عن منسوب الأمس الذي سجل 11/55 متر، وبالمقارنة مع نفس اليوم من العام الماضي والذي سجل 10/40 متر.

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من جهته قام مزمل عبد الصادق المدير التنفيذي لمحلية الدندر رئيس غرفة طوارئ الخريف بحسب صحيفة الجريدة، قام بجولة ميدانية شملت عدداً من الأحياء والقرى يرافقه أعضاء لجنة أمن المحلية، حيث وقفوا على الأوضاع ميدانيا وتفقدوا أحوال المواطنين ومناطق الهشاشة والخطورة، داعين المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الخطر حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)