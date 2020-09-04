صديق يوسف: الشباب السند الأساسي لبرنامج الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال المهندس صديق يوسف ان الشباب السند الأساسي لبرنامج الحكومة، كما كانوا السند الحقيقي للثورة. وشدد السكرتير السياسي للحزب الشيوعي خلال مخاطبته الندوة بمركز شباب السجانة تحت عنوان “دور الشباب فى التغيير” على ضرورة ان تكون الدولة هي المسير للاقتصاد والمتحكم فيه وبغير ذلك لن تستطيع معالجة المشكلة الاقتصادية، وأوضح ان قضايا السلام لا تعني فقط وقوف الحرب إنما تتطلب بذل جهد كبير واصفا ماتم توقيعه من اتفاقية السلام بجوبا خطوة في مشوار طويل لحل القضية، مطالبا الشباب بالمحافظة على وحدة قوى الثورة مشيرا الى ان هذا الدور مناط بالشباب ليقوموا بالمحافظة على وحدة الثورة.

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