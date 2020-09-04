تفاصيل جديدة عن محاكمة عبد الله البشير ببلاغ بيع مصنع شواهق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقدت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس جلسة إجرائية لمحاكمة عبد الله البشير شقيق الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك في البلاغ الذي يواجه الاتهام فيه ببيع مصنع شواهق لشركة أجنبية مخالفا لقانون الشراء والتعاقد وقانون التصرف في مرافق القطاع العام وخيانة الأمانة، بالاشتراك مع الأمين العام لصندوق تطوير الخدمات الطبية السابق، وجاء في خطبة الاتهام أن النيابة العامة يتملكها الشعور بالأسى والأسف وهي تعرض أمام هذه المحكمة قضية من قضايا الفساد المالي والإداري، والتي تجسدت فيها أسوأ معاني استغلال النفوذ وإساءة استغلال السُلطة والاعتداء على المال العام وإهداره وتبديده بأيدي من وكل إليهم أمر الأمانة والحفظ والرعاية، الذين يفترض أن يكونوا القدوة بالنزاهة والأمانة والإخلاص، فبدلاً من أن يكون خير حافظ لأمانة الشعب، كان شر خائن للأمانة من أجل تحقيق الرغبات الشخصية والنزوات الخاصة، وتشير بينات البلاغ إلى أن عبد الله البشير وأمين الصندوق السابق قررا بيع المصنع، وانتدبا شركة استثمار حكومية لتقيم الأصول الحكومية، وتم التقييم بمبلغ 37 مليار جنيه، إلا أنهما شكلا لجنة خاصة للبيع وقررت عدم البيع باقل مما يعادل 12 مليون دولار، وحسب معلومات البلاغ أن شقيق المخلوع تعاقد مع شركة هندية أخرى وتم بيع المصنع بميلغ 21 مليار جنيه أي اقل من المبلغ الذي حددته شركة الاستثمار الحكومية، ولم يتبع إجراءات بيع المرافق العامة، ولم يتم الإعلان للبيع، وبدون علم مجلس الأمناء بالصندوق، وعقب الفراغ من التحقيق معهما أحيل الملف إلى المحكمة.