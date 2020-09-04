الغرف التجارية بالولايات تشكو غلاء و ندرة السلع

الخليج 365 :

رهن عدد من التجار استقرار أسعار البضائع، بثبات أسعار الدولار ، موضحين أن الشركات والمصانع صارت تحدد أسعار منتجاتها وفقاً له ، مشيرين إلى أن المواطن أصبح (يشعر بالغبن) من تعديل الأسعار (كل يوم وليلة)، و شكت الغرفة التجارية بمحلية كسلا من (شح كبير) في البضائع وشدد رئيس الغرفة التجارية السابق بولاية الخرطوم حسن عيسى، على أن ارتفاع أسعار السلع بالأسواق ، مرهون بثبات سعر الدولار، وقال: إن أسعار المنتجات والبضائع صارت تقيم به، وكذلك المصانع وشركات الإنتاج ، وأضاف : المواطن أصبح (يشعر بالغبن) من تغيير الأسعار بين (كل يوم وليلة) ، مشيراً إلى ضرورة إيجاد سياسات واجراءات لتثبت سعر الدولار. وشددت الغرفة التجارية بمحلية كسلا، على وجود( شح كبير) ، وإرتفاع كبير في الأسعار. وأشار رئيسها عباس مريدي إلى استقرار أوضاع الأسواق حالياً ، بعد استباب الأمن وفتح الأسواق. وأرجع الارتفاع لـ(الندرة) التي حدثت بالولاية، مبيناً أن كيلو الدقيق بلغ ٢٠٠ جنيه، وارتفع سعر رطل البن لـ٥٠٠ جنيه، ولكن انخفض حالياً لحوالي ٤٠٠ جنيه، وأضاف : كان هناك (تخوف) من قبل التجار ، ولكن حالياً الأوضاع استقرت وبدأ انسياب البضائع للأسواق ، مشيراً إلى أن الولاية تحتاج لوارد كبير من البضائع والسلع. وأشار رئيس غرفة شيكان التجارية، ياسر عبدالسلام، إلى أن أسواق الأبيض تشكو من (الغلاء) والارتفاع المستمر في الأسعار ، رغم وفرة البضائع، وقال بحسب صحيفة السوداني، إن سعر جوال الذرة بلغ ٧.٥ ألف جنيه، جوال السكر ٤.٥ ألف جنيه، الزيوت تتراوح مابين ٤ إلى ٥.٣ ألف، لافتاً لضعف القوى الشرائية.