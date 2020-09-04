السيسي يعزل نائباً في مجلس الدولة بسبب رشوة مالية وفضيحة جنسية

الخليج 365:

عزل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ، اليوم الخميس، المستشار محمد السيد النائب بمجلس الدولة. عقب فضيحة جنسية ومالية.

وقالت مصادر بمجلس الدولة في مصر، إن الفصل التأديبي والحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة منتصف يونيو الماضي. بسبب رشوة مالية عرضت عليه عن طريق إحدى المستثمرات. حسب ما ذكر موقع “مصراوي”.

أشارت المصادر إلى أن المستشار محمد السيد تم ندبه إلى لجنة فض المنازعات الاستثمارية، ومن خلال عمله تعرف على إحدى المستثمرات التي عرضت عليه رشوة مالية، ثم تطورت في وقت لاحق إلى رشوة جنسية.

ولفتت المصادر إلى أن مجلس تأديب مجلس الدولة نظر على مدار أكثر من جلسة الدعوى التأديبية رقم 9 لسنة 66 ق_ تأديب، والتي أصدر من خلالها حكم تأديبي ضد المستشار المعزول.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارا جمهوريا بعزل “م. ا. ع”، النائب بمجلس الدولة، من وظيفته.