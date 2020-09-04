شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشف المغرد السعودي “مجتهد” الشهير بتسريباته الخاصة بكواليس ما يجري في السعودية وداخل قصور الحكم، معلومة صادمة عن الاختفاء القسري الذي تعرض له الشيخ سليمان الدويش مشيراً إلى دور الذراع الضاربة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سعود القحطاني.
وقال مجتهد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تذكرون الشيخ سليمان الدويش الذي اختفى منذ ٤ سنوات وتردد أنه قتل في المعتقل، لا يزال أهله لا يعرفون عنه شيئاً”.
وأضاف مجتهد: “علمت أن سعود القحطاني يبحث عن طريقة يروج فيها خبرا أن الشيخ ذهب لتركيا في طريقه لسوريا واختفى في تركيا، ونسي الأحمق أن الشيخ معروف بمناهضته للذهاب إلى سوريا”.
وكان حساب “معتقلي الرأي” قد كشف في شهر أغسطس/آب الماضي عن وفاة الداعية السعودي سليمان الدويش داخل المعتقل نتيجة التعذيب.
وقال “معتقلي الرأي” في حينه:” تأكد لنا خبر وفاة المعتقل الشيخ #سليمان_الدويش تحت التعذيب في السجن”.
وأضاف:” يتحفظ حساب معتقلي الرأي عن ذكر تفاصيل التعذيب الذي تسبب بوفاة الدويش تقديراً لشخصه”.
كانت هذه تفاصيل خبر “مجتهد” يفضح الذراع الضاربة لـ”ابن سلمان” ويكشف سراً خطيراً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.