“مجتهد” يفضح الذراع الضاربة لـ”ابن سلمان” ويكشف سراً خطيراً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف المغرد السعودي “مجتهد” الشهير بتسريباته الخاصة بكواليس ما يجري في السعودية وداخل قصور الحكم، معلومة صادمة عن الاختفاء القسري الذي تعرض له الشيخ سليمان الدويش مشيراً إلى دور الذراع الضاربة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، سعود القحطاني.

وقال مجتهد، في تغريدة رصدتها “وطن”: “تذكرون الشيخ سليمان الدويش الذي اختفى منذ ٤ سنوات وتردد أنه قتل في المعتقل، لا يزال أهله لا يعرفون عنه شيئاً”.

وأضاف مجتهد: “علمت أن سعود القحطاني يبحث عن طريقة يروج فيها خبرا أن الشيخ ذهب لتركيا في طريقه لسوريا واختفى في تركيا، ونسي الأحمق أن الشيخ معروف بمناهضته للذهاب إلى سوريا”.

وكان حساب “معتقلي الرأي” قد كشف في شهر أغسطس/آب الماضي عن وفاة الداعية السعودي سليمان الدويش داخل المعتقل نتيجة التعذيب.

وقال “معتقلي الرأي” في حينه:” تأكد لنا خبر وفاة المعتقل الشيخ #سليمان_الدويش تحت التعذيب في السجن”.

وأضاف:” يتحفظ حساب معتقلي الرأي عن ذكر تفاصيل التعذيب الذي تسبب بوفاة الدويش تقديراً لشخصه”.