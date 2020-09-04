الكاردينال يلتقي قادة الاتحاد ويؤكد مساندته تطبيع الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : استقبل البروفسير كمال شداد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم، بمكتبه ظهر أمس الدكتور أشرف الكاردينال رئيس نادي الهلال السابق، بحضور البروفسير محمد جلال محمد أحمد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة القانونية وشؤون الأعضاء – والمهندس نصرالدين أحمد حميدتي نائب الرئيس – رئيس اللجنة المالية والتسويق والتلفزة – ودار نقاش مطوّل خلال الجلسة، وأوضح الكاردينال أنه جاء مباركاً لتكوين لجنة تطبيع نادي الهلال برئاسة الأستاذ هشام السوباط، مؤكداً دعمه اللا محدود لها ومثمناً جهود الاتحاد في الحفاظ على استقرار نادي الهلال.

وذكر رئيس الهلال السابق أن عملية التسليم والتسلم ستتم قريباً بينهم ولجنة التطبيع ، وستشمل كل الميزانيات والمخازن والعهد والحاويات الحاشدة بالأدوات الكهربية للإضاءة والمعدات وخلافها..

وأعلن الكاردينال أنه سيقدم دعماً مقدراً للجنة مراجعة الاستادات التي كونها الاتحاد، للإسهام في صيانة الملاعب حتى لا تتضرر المنتخبات والأندية باللعب خارج السودان، وبدرهم أشاد قادة الاتحاد السوداني بجهود الكاردينال ودعمه. المادة السابقة الحرية والتغيير على نهج المؤتمر الوطني المقالة القادمة اتحاد العلماء والأئمة والدعاة يعارض التطبيع

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