إستئناف وفتح صادر الفول السوداني النقاوة فقط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انعقد الخميس اجتماع مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة الاستاذ مدني عباس مدني والغرفة القومية للمصدرين بحضور الرئيس والامين العام وامين مال الغرفة والأمين العام لاتحاد أصحاب العمل لمناقشة سياسات وضوابط التصدير والاهتمام بجودة المنتجات الصادرة وفقا للمواصفات والمقاييس بصورة تساعد على المنافسة في الأسواق العالمية.

واوضح وزير الصناعة والتجارة خلال الاجتماع استئناف وفتح صادر الفول السوداني النقاوة فقط تشجيعا للصناعة وتحقيق سلاسل القيمة، مؤكدا اهتمامه بالقيمة المضافة للصادرات السودانية وان العام القادم سيكون ضربة البداية للقيمة المضافة وطمن قطاع المصدرين على ان سياسات الصادر للموسم القادم ستكون مستقرة وستعلن قبل بداية العام لضمان انسياب الصادرات واستمراريتها والحفاظ على الاسواق الخارجية كما اشار لمراجعة الأسعار التأشيرية بشكل مستمر لتتناسب مع الأسعار العالمية، داعيا لانعقاد المجالس السلعية ابتداءا من الأسبوع القادم.

واشاد الوزير بدور الغرفة القومية للمصدرين في مختلف الملفات المتعلقة بالصادر من مواشي وحبوب زيتية وغيرها مؤكدا رعاية الوزارة للورش التي ستقام بواسطة غرفة المصدرين في الايام القادمة والمرتبطة بتنفيذ مطلوبات الاسواق العالمية، واضاف انه من الضروري انشاء مناطق صناعية متخصصة في الصادرات السودانية تلبي مطلوبات الدول المستوردة.

واشار الامين العام للغرفة القومية للمصدرين نادر الهلالي ان السودان يعتبر اكثر بلد مؤهل من حيث الامكانيات المادية والبشرية والخبرة المتراكمة في زراعة وانتاج وتصدير الفول ليكون في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للفول السوداني ومقابلة الطلب العالمي الكبير والمتنامي والذي يتجاوز ٣٥ مليون طن سنويا.

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وطالب الهلالي الجهات ذات الصلة بوضع روية مشتركة وخطة متكاملة للموسم القادم للتوسع الراسي والافقي في زراعة الفول السوداني مستهدفة بذلك ٢ مليون طن صادر فول نقاوة بما يقارب ٢ مليار دولار ليساهم في حل مشكلة عجز الميزان التجاري.

وثمن الهلالي اهتمام الحكومة بقطاع الصادر وزيادة الانتاج وتعظيم الصادرات.

وامن الاجتماع المشترك على ضرورة قيام بورصة للمحاصيل في اقرب وقت للحد من المضاربات.