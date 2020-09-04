الصهيوني كوشنير لامرحبا بك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في اطار سعى الادارة الأمريكية لتوظيف أي جهد لصالح الحملة الانتخابية للرئيس ترامب ينشط صهره الصهيونى المتطرف كوشنير فى ترتيب بعض الاوراق فى المنطقة لخدمة العدو الصهيونى ليكسب بها فريقه السياسى العديد من الاصوات وخاصة عند اللوبى الصهيونى المؤثر فى دنيا المال والاعلام بامريكا ، ومن ضمن نشاطات كوشنير لدعم الحملة الانتخابية لترامب زيارته الحالية للمنطقة التى ابتدرها بفلسطين المحتلة ولقاءه رئيس وزراء العدو الصهيونى المجرم نتنياهو ، ومن ثم السفر فى معية مسؤولين صهاينة الى الأمارات ، وتدشين أول رحلة علنية مباشرة بين فلسطين المحتلة والامارات مرورا بالسعودية ، وحرص كوشنير على الاعلان عن هذا الأمر والكشف عن مسار الطائرة وشكر السعوديين على ذلك ، ثم احتفاله فى عاصمة الأمارات بهذا الحلف الذى برز للعلن وبه يتم طعن الفلسطينيين فى الظهر ، ثم سفره الى البحرين ولقاءه الملك ، واشادة الملك بالتطبيع الصهيونى الاماراتى ، وتشجيع الاخرين على انتهاج نهج ابوظبى ، وفى البرنامج زيارة سيقوم بها الرجل الى السعودية ، وهى لاتحتاج الى وصية بان تطبع فهى مطبعة أصلا.

جهود كوشنير لم تتوقف عند هذا الحد بل ينوى الرجل زيارة السودان ضمن برنامجه المعلن بدعوة المزيد من الدول الى ركوب سفينة التطبيع ، والمضى فى طريق الأمارات الذى سلكته ، واكثر ما نخشاه ان يضعف ساستنا أمام الجهود الأمريكية المكثفة بالحاق اخرين بمسيرة خذلان فلسطين والتآمر على القدس الشريف كما فعلت أبو ظبى فعلا .

ووفق صحيفة آخر لحظة، سيحث كوشنر مزيداً من الدول بالمنطقة على المضي قدماً نحو تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويرافقه في هذه الجولة مبعوث البيت الأبيض إلى المفاوضات الدولية آفي بيركوفيت.

ونقول فى هذه المساحة لامرحبا ولا اهلا بك يا كوشنير فى بلادنا .