“تعليق ناري” من إيران بعد الإساءة للنبي الإسلام محمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
نددت إيران بشدة، اليوم الجمعة، بما وصفته بـ”العمل المهين”، في إشارة لإعادة نشر مجلة “شارلي إيبدو” الفرنسية صورًا مسيئة لنبي الإسلام “محمد”.
طهران- سبوتنيك. وقالت وزارة الخارجية في بيان: “أي إهانة أو ازدراء لنبي الإسلام الكريم وغيره من الأنبياء السماويين أمر غير مقبول على الإطلاق”.
وتابع المتحدث باسم الوزارة خطيب زاده: “العمل المهين للمجلة الفرنسية، والذي تكرر بحجة حرية التعبير، يضر بمشاعر الموحدين في العالم، ويعمل على استفزاز وإهانة القيم والمعتقدات الإسلامية لأكثر من مليار مسلم في العالم”.
وقال إنه “خلافًا لما قامت به هذه المجلة من إهانة، فإن حرية التعبير هي قيمة عالية يجب استغلالها بشكل بناء من أجل التعايش السلمي بين البشر وزيادة التفاهم بين الأديان”.
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