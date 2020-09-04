فرنسا تدعو أمريكا لإسقاط العقوبات على المدعية العامة للجنائية الدولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعت فرنسا، اليوم الخميس 3 سبتمبر/أيلول، الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إسقاط العقوبات على المدعية العامة للجنائية الدولية، فاتو بنسودا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، بحسب وكالة “رويترز، إن بلاده تدعو الولايات المتحدة إلى التراجع عن العقوبات التي فرضتها على المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت أمس الأربعاء عقوبات على بنسودا بسبب تحقيقاتها فيما إذا كانت القوات الأمريكية قد ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان.

وقالت إن فاكيسو موتشوتشوكو رئيس قسم الاختصاص القضائي والتكامل والتعاون بالمحكمة وُضع كذلك على القائمة السوداء.

وقال لو دريان في بيان “الإجراءات المعلن عنها اعتداء خطير على المحكمة… وتضع التعددية واستقلال القضاء في موضع تساؤل”.

وأوضح وزير الخارجية الفرنسي أن تلك العقوبات تهدد تعهد بدعم فرنسا الراسخ للمحكمة الجنائية الدولية والعاملين فيها.

سبوتنيك