تفاصيل سرقة بوكس يتبع لمجلس السيادة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: وسط حضور كثيف من ذوي المتهم على رأسهم والدته ودموع المتهم تملأ وجهه كشف ملازم شرطة مازن أحمد محمد، بصفته مفوض وشاكي في بلاغ سرقة عربة بوكسي دبل كاب تتبع للمجلس السيادي الانتقالي .

وأفاد المفوض عند مثوله أمام محكمة جنايات اركويت بأن السائق أخطر الشؤون القانونية بالمجلس الانتقالي بأن البوكسي فقد من أمام مؤسسة التنمية الاجتماعية ببري المعرض أثناء توقيفه للبوكس، في صبيحة اليوم التالي بها دون المفوض بلاغا بقسم بري بمخالفة نص المادة “174” من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة أضاف المفوض بانه بعد شهر من السرقة اتصل عليه أفراد المباحث اخطروه بأنهم عثروا على البوكسي في ولاية الجزيرة مدني، وبعد فترة من تاريخ العثور على البوكسي تم القبض على المتهم ووضع البوكسي معروضات في البلاغ وبدأ التحقيق مع المتهم وفي يومية التحري أقر المتهم بسرقة العربة واستخدمها مواصلات خط مدني الخرطوم خلال فترة الحظر.

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