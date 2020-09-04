الدومة يصدر قرارات بتعيين مدراء عامين بولاية غرب دارفور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اصدر الاستاذ محمد عبدالله الدومة والي غرب دارفور قراراً قضى بتعيين كل من الاستاذ سليمان جور نورين مديراً عاماً لوزارة المالية والقوى العاملة والمهندس عثمان ادم حسين مديرا عاماً لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية والمهندس ادم علي مديراً عاماً لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية والدكتور محمد يحيى احمد مديراً عاماً لوزارة الصحة والتنمية الاجتماعية ،وذلك استناداً على الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية والمرسوم الجمهوري الخاص بتعيين ولاة الولايات. ووجه الوالي في قراره الامانة العامة لحكومة الولاية والجهات ذات الاختصاص الاخرى لإتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ القرار.

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