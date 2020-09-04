دقلو: اتفاق السلام من أهم إنجازات ثورة ديسمبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، الخميس، إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حركات الكفاح المسلح بجوبا مؤخرا، يعتبر من أهم إنجازات ثورة ديسمبر.

وأكد حميدتي في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم، عقب عودته من جوبا، أن التأييد والترحيب الواسع الذي حظي به الاتفاق دولياً وإقليمياً، يمثل دافعا كبيرا للحكومة، مؤكداً أهمية تنفيذ الاتفاق.

وقال: “مكث وفد التفاوض بعد التوقيع في جوبا ثلاثة أيام لترتيب الجداول الزمنية مع الحركات لإنزال الاتفاق على أرض الواقع”.

وناشد حميدتي المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب دولة جنوب السودان لتنفيذ، داعياً الذين لم ينضموا إلى الاتفاق للحاق بالعملية السلمية وإكمال الصورة لتحقيق السلام الشامل بالبلاد.

وامتدح جهود حكومة دولة الجنوب لاستضافتها للتفاوض بالرغم من الظروف التي تعيشها.

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