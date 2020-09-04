شاهد بالصورة.. حمدوك والحلو يوقعان إعلان مبادئ “فصل الدين عن الدولة”

قالت مصادر مطلعة إن رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال، عبد العزيز الحلو وقعا على إعلان مبادئ بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ينص على فصل الدين عن الدولة.

وكانت المصادر كشفت عن لقاء جمع بين حمدوك وعبد العزيز الحلو بالعاصمة الإثوبية أديس أبابا لبحث عملية السلام الأربعاء الماضي. Advertisements وأكدت المصادر، أن حمدوك وصل صباح الأربعاء إلى أديس أبابا وانخرط فور وصوله في جلسة مباحثات مع الحلو. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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