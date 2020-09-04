“حميدتي”: القادمون باتفاق السلام لن يكونوا خصماً على أحد

أكد نائب رئيس المجلس السيادي، كبير مفاوضي الحكومة الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” طي صفحة الحرب والشروع الفوري في تنفيذ اتفاق جوبا للسلام مع الجبهة الثورية، حال انتهاء لجنة إعداد الجداول الزمنية لتنفيذ مصفوفة الاتفاق من عملها.

وقال حمدان في تصريح صحفي بمطار الخرطوم أمس بحسب صحيفة السوداني، إن السلام مهدي للشعب السوداني، بحسبانه أحد ثمار الثورة، وأن التأييد الدولي والإقليمي الذي وجده الاتفاق يمثل دافعاً قوياً ومحفزاً لهم للمضي في تنفيذه حتى النهاية.

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ودعا “حميدتي” الذين لم يوقعوا على الاتفاق للحاق بالعملية السلمية، وأعرب عن شكره لحكومة وشعب جنوب السودان والأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والإفريقي والجامعة العربية ودول الجوار لتأييدها للاتفاق، ووصف الذين أبرم معهم السلام في الجبهة الثورية بأنهم وطنيون ومخلصون وسيأتون إلى بلادهم للمشاركة في بناء الوطن ولن يأتوا خصماً على أحد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)