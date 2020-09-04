اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للحكومة في تظاهرة بالخرطوم

فرقت الشرطة مئات المحتجين بالخرطوم، أمس بالغاز المسيل للدموع، وطالب المحتجون الجيش باستلام السلطة، فيما أغلقت الشوارع المؤدية إلى القيادة العامة مما أدى إلى ازدحام مروري كثيف.
وخرج مئات المحتجين بالخرطوم في مسيرة (تفويض الجيش)، ورددوا شعارات من بينها (تسقط حكومة حمدوك، جيش واحد شعب واحد).
وبحسب صحيفة السوداني، لم تعلن أي جهة تبنيها للاحتجاجات، وتداول ناشطون مقاطع فيديو بمنطقة بري تظهر تراشقاً بالحجارة بين المتظاهرين المطالبين بإسقاط الحكومة ومؤيدين لها، بجانب آخرين يحملون العصا.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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