تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية صحيفة الصيحة: * إعلان “طوكر” منطقة كوارث طبيعية * “حميدتي”: السلام لن يكون خصماً على أحد * وفاة وإصابة (48) شخصاً في حادث بالأبيض صحيفة السوداني: * النيل يقتحم سنجة ومناطق بالجزيرة ويهدد الخرطوم * اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للحكومة في تظاهرة بالعاصمة * فصل (3) بشرطة المرور بتهمة “الرشوة” Advertisements * “الشيوعي”: اتفاق جوبا يمدد حكم العسكريين صحيفة الدار: * نجاة المحامي معاوية خضر من هجوم متفلتين بالسامراب * قاتل زوجته وطفله يسجل اعترافاً قضائياً * الدفاع المدني يحذر المواطنين من ارتفاع مناسيب النيل * وداد بابكر تتعافى وتحديد الزيارات لأقرب الأقربين * بنك السودان يحدد السلع المسموح استيرادها عبر حصائل الصادر * اليوم لطلاب الشهادة الثانوية.. امتحان علوم الحاسوب الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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