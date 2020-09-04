النيابة العامة بالبحر الأحمر تطلق سراح والي الولاية الأسبق على أحمد حامد بالضمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أطلقت سلطات النيابة العامة بولاية البحر الأحمر سراح والي الولاية الأسبق على أحمد حامد بالضمان وتاجيل محاكمته في قضية الحاويات، الى منتصف سبتمبر الجاري.

وعقدت جلسة المحكمة وسط حضور كثيف شهدت قاعة محكمة جنايات بورتسودان برئاسته مولانا محي الدين أولى جلسه محاكمه والي البحر الأحمر الأسبق على احمد حامد.

وشملت المحاكمة عدد من المتهمين أبرزهم وزير المالية بالولاية ومدير عام المالية السابقين وآخرين تتعلق القضية بمخالفات ماليه ومحاسبيه.

وكانت سلطات نيابة المال العام قد القت القبض على والي البحر الأحمر الأسبق علي أحمد حامد في قضيه رقم ٢٠٢٠/١ الخاصه بحاويات هيئه النظافة المقدرة ب(٢٨٠) الف ريال سعودي تحت المواد ٨٨ أ، ٢/١٧٧ ق. ج ، ٨٩ إجراءات ماليه ومحاسبيه.

يذكر أن محاكمه الوالي الأسبق للبحر الأحمر تعتبر محاكمه أول والي بعد سقوط النظام السابق، فيما تعتبر ولاية البحر الأحمر الثانية بعد الخرطوم في قضايا الفساد.

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