ترامب يهاجم بيلوسي بشدة بسبب زيارة صالون للشعر بدون كمامة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بسبب ذهابها إلى أحد صالونات تصفيف الشعر في سان فرانسيسكو، حيث تحظر مثل هذه النشاطات في الأماكن المغلقة بسبب وباء كوفيد-19، بدون كمامة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر قال فيها: “المجنونة نانسي بيلوسي تخاطر بسمعتها من أجل جعل أحد صالونات تصفيف الشعر يفتح فيما الصالونات الأخرى مغلقة، ولا تضع كمامة بينما تعطي الجميع دروسا بهذا الأمر طوال الوقت”.

​وأكدت بيلوسي أنها اتبعت إرشادات مصفف الشعر ورأت أنها تعرضت لـ”مكيدة”.

وقالت ردا على دونالد ترامب الذي لم يظهر علنا واضعا كمامة إلا مرة واحدة في يوليو، “الرجال الحقيقيون يضعون الكمامة”، لكن لقطات كاميرات المراقبة تظهر نانسي بيلوسي وهي تنتقل من غرفة إلى أخرى في صالون تصفيف الشعر الإثنين من دون كمامة، علما أن هذه الأعمال ما زالت ممنوعة في الأماكن المغلقة بسان فرانسيسكو.