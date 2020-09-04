عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

شبكة الصحفيين تقترح إستقالة حمدوك .

مواكب خجولة لأنصار النظام البائد تطالب بتفويض الجيش .

الدفاع المدني يحذر من إرتفاع مناسيب النيل بالخرطوم .

والي سنار: إنهيار سنجة وخسائر الفيضانات تفوق إمكانيات الولاية .

والي الخرطوم يطيح بمدير النظافة ويحل مجالس (12) شركة وهيئة . الوطن

مصرع وإصابة (49) شخصاً في حادث مروري بالأبيض .

السلطات تفرق مسيرة تطالب بتفويض الجيش .

والي الخرطوم يصدر قرارات بحل مجالس إدارات ومؤسسات .

منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي شلل الأطفال في السودان . الصيحة

إعلان (طوكر) منطقة كوارث طبيعية .

حميدتي: السلام لن يكون خصما علي أحد .

وفاة وإصابة (48) شخصا في حادث مروري بالأبيض .

السيول تجتاح سنجة ووفاة شخصين بالدندر .

الشيوعي: إتفاق السلام لتبديل الحاضنة السياسية .

إستئناف صادر الفول السوداني . السوداني

دقلو: إتفاق السلام من أهم إنجازات ثورة ديسمبر .

(السوداني) تنشر نص اتفاقية حمدوك والحلو باديس أبابا .

حمدوك والحلو يوقعان إعلان مبادئ (فصل الدين عن الدولة) .

أمر طواريء بإعلان مدينة طوكر منطقة كوارث طبيعية .

وفاة (11) وإصابة (38) مواطناً إثر انقلاب بص بمدخل مدينة الأبيض .

تعيين مدير عام لهيئة نظافة ولاية الخرطوم . أخبار اليوم

النيل الأزرق يجتاح سنجة ويغمر أجزاء من السوق والوالي يستغيث .

إحتكاكات في تظاهرات الخميس وإختناق مروري وتكدس للسيارات في الشوارع يعيق حركة المرور .

الحكومة والحركة الشعبية الجبهة الثالثة توقعان إتفاق للترتيبات الأمنية .

اعتصام مفتوح لأهالي القرية 10بحلفا الجديدة .

وقفه احتجاجية ومذكرة عاجلة لمجلس الوزراء بفتح التحويلات البنكية للطلاب السودانيين بالخارج . اليوم التالي

البنك المركزي يحظر الدفع المقدم ويقيد حصائل الصادر .

النيل يهدد الخرطوم وشندي.. وتحذير لسكان الضفاف .

الحلو: الحل الجزئي سيفاقم الأزمة ويتسبب في انهيار الدولة . Advertisements النيل الدولية

دقلو يبحث مسار تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان بالعاصمة جوبا .

الحكومة والحركة الشعبية الجبهة الثالثة توقعان إتفاقاً للترتيبات الأمنية .

متظاهرون في الخرطوم يطالبون بتسلم الجيش السلطة واحتكاكات مع لجان المقاومة .

لجان المقاومة: منع منسوبي الأجهزة النظامية من دخول قاعات المحاكم . السوداني الدولية

التربية : جاهزون لإمتحانات الشهادة .

والي كسلا المُكلف: المخزون الإستراتيجي يكفي الولاية (10) أيام فقط .

النيابة: عبد الله البشير استغل نفوذه لبيع مصنع شواهق .

المالية تؤكد على أهمية التكامل الإقتصادي مع دولة جنوب السودان .

التجاني حسين : ميزاينة 2020 شملت أخطاءً وتزييفاً متعمداً لتمرير سياسات بعينها . فجاج

دخول التماسيح والثعابين للأحياء السكنية بالشمالية .

تفكيك أكبر شبكة مخدرات ومستحضرات تجميل بكسلا .

مياه الفيضان والسيول تبتلع أحياء بسنجة ووفاة (2) بالدندر .

شنقراي: السلام أحد برامج الحكومة الإنتقالية .

تاور يتفقد متضرري نهر النيل الأحد . صوت الأمة

الثراء الحرام تجدد حبس وداد بابكر .

فشل مسيرة تفويض الجيش .

إعلان مدينة طوكر منطقة كوارث طبيعية .

منع وزير الإعلام من دخول مباني التلفزيون . تاسيتي الأخبارية

إغلاق محيط القيادة العامة ومظاهرات محدودة بالخرطوم .

وفاة وإصابة (42) شخصاً في حادث سير بمدخل مدينة الأبيض .

والي سنار يستغيث والنيل يكسر الحواجز ويُحاصر سنجة . وكالة السودان للأنباء “سونا”

دقلو يبحث مسار تنفيذ اتفاق سلام جنوب السودان بالعاصمة جوبا

مؤتمر صحفي للجنة الإعلامية للمؤتمر الإقتصادي القومى الأول

وزير الصحة الاتحادية يتفقد العمل بالمجلس القومى للادوية والسموم

السفير الياباني يعبر عن ترحيب بلاده باتفاقية السلام السودانية

الحكومة والحركة الشعبية الجبهة الثالثة توقعان إتفاق للترتيبات الأمنية

توصية بالاستعانة بالمركبات النظامية والقطاع الخاص لنقل طلاب الشهادةالسودانية

صديق يوسف يطالب الشباب بالمحافظة على وحدة قوى الثورة

المالية تؤكد توريد كافة إيرادات الدولة في حساب الخزانة الواحد

الصناعة والتجارة: استئناف صادر الفول السوداني

تعيين مدراء عامين بولاية غرب دارفور

والي الجزيرة يتفقد المناطق المتأثرة بفيضان النيل الازرق بالكاملين

شرق دارفور: تدابير إحترازية لإنجاح إمتحانات الشهادة السودانية

٣٩.٦٪ نسبة النجاح في نتيجة مرحلة الاساس بغرب دارفور

جماهير النيل الأزرق تهتف “شكرا عقار”

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كانت هذه تفاصيل خبر عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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