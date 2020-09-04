«بومبيو» يعرض( 50 ) مليون دولار مقابل التطبيع، والخرطوم تطالب بـ( 10 ) مليار والشطب من الإرهاب

كشفت مصادر دبلوماسية حسنة الإطلاع أن وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو قدم للحكومة السودانية عرضاً بمساعدتها مالياً بمبلغ 50 مليون دولاراً مقابل الموافقة على الانضمام لعملية التطبيع مع إسرائيل التي تقودها واشنطن.
وأضافت المصادر وفق«صحيفة إيلاف الاقتصادية »وبحسب صحيفة السوداني أن الخرطوم قدمت بالمقابل لائحة للمكاسب المنتظرة تتضمن رفع اسمه من لائحة الإرهاب، والحصول على مساعدات مالية لا تقل عن عشرة مليارات دولار للخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن حكومته مستمرة في إجراء محادثات سرية متواصلة مع عدد من دول المنطقة بشأن التطبيع.
وجاء العرض الأمريكي المتواضع خلال المحادثات التي أجراها الوزير بومبيو في الخرطوم الأسبوع الماضي مع رئس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك، في إطار جولته في المنطقة التي شملت إسرائيل، السودان، البحرين، الإمارات.
وأكدت المصادر أن وزير الخارجية الأمريكي لم يقدم إجابة محددة بشأن المطلب السوداني بشطبه من لائحة الدول الراعية للإرهاب في التصنيف الأمريكي، واكتفى بالإشارة إلى عزم إدارة الرئيس دونالد ترمب للقيام بذلك دون أن يحدّد موعداً قاطعاً.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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