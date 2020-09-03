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تعرف على موعد نتيجة امتحانات الاساس

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كشف مدير مرحلة الاساس بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم، حمزة الفحل، عن أن نتيجة امتحانات الأساس بالولاية لن تتجاوز الـ(20) من سبتمبر الجاري عقب الفراغ من اعمال الكنترول، موضحاً أنها تسير بصورة جيدة وشارفت المرحلة الأخيرة، متوقعاً ان تنتهي خلال الأيام القليلة القادمة.

 

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وأكد الفحل وفق صحيفة السوداني التزام وزارة المالية الولائية بدفع استحقاقات المعلمين، ودفعت أكثر من 80% من الاستحقاقات المالية شملت أعمال الكنترول في المرحلة الأولى من اعداد المراكز وترحيل كبار المراقبين وتجهيز المخازن واستحقاق رؤساء المراكز والمراقبين والتصحيح والعاملين في كنترول المرحلة الأولى.

 

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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