فيلود يرجئ تقليص قائمة المنتخب بسبب نتائج مقلقة

أرجأ الفرنسي هوبير فيلود، المدير الفني لمنتخب السودان، تقليص قائمة المنتخب، بعد أن شارك جميع اللاعبين الـ28 في الحصتين التدريبيتين الثلاثاء وكان فيلود، قد قرر تقليص قائمة المنتخب، إلى 23 لاعباً، بعد أن خاض 3 تدريبات الأسبوع الماضي.

المدير الفني الفرنسي، عدل عن رأيه بتقليص قائمة المنتخب، وفق صحيفة السوداني بعد أن أظهرت نتائج اختبارات اللياقة البدنية تراجعا مقلقاً، ما دفعه للتمسك بجميع اللاعبين للتجمع الثالث، ومنحهم فرصة كافية لإظهار أفضل ما لديهم في ظل لياقة بدنية جيدة

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وسوف يتم تقليص قائمة المنتخب إلى 23 لاعباً، بعد 10 أيام، وهي فترة التجمع الثالث، وقبل السفر إلى تشاد، لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره التشادي، يومي 23 و26 سبتمبر الجاري.

يذكر أن منتخب السودان يعاني بشدة في إعداده لمواجهة نظيره الغاني، بعد نحو شهرين بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2022، حيث توقف الدوري بأمر وزارة الشباب والرياضة، بحجة مراجعة البروتوكول الصحي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )