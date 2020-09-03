(الفيفا) يطلب تسمية ممثلي الاتحاد في العمومية

أرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) خطابا رسميا للاتحاد السوداني يطلب فيه تسمية ثلاثة ممثلين في الجمعية العمومية المقررة في 18 سبتمبر الجاري، وستقام الجمعية عبر تقنية (الاتصال عن بعد)، وسيتم خلال الجمعية تعديل المواد 9 و 25 و 26 و 75.

وأكد FIFA وفق صحيفة السوداني أنه سيسمح للاتحادات التصويت على القرارات عبر الممثلين المختارين خلال المشاركة عبر (الفيديو كونفرنس) وفتح الفيفا على قناته الرسمية للإعلاميين التقديم لتغطية الجمعية والمؤتمر الصحفي الذي سيعقد عن بعد بعد نهاية الجمعية، وسيتم إغلاق التقديم في 10 سبتمبر الجاري.

وعقدت آخر جمعية للاتحاد الدولي لكرة القدم في يونيو الماضي بالعاصمة الفرنسية باريس خلال استضافة نهائيات كاس العالم للسيدات.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )