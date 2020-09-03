إجتماع بين سلفاكير ومشار وحميدتي لبحث مسار تنفيذ إتفاق سلام جنوب السودان

عُقد بمكتب رئيس حكومة جنوب السودان بالعاصمة جوبا الخميس إجتماعا ضم رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، والنائب الأول لرئيس حكومة الجنوب د. رياك مشار، ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول محمد حمدان دقلو بحضور مستشار رئيس حكومة الجنوب للشؤون الأمنية، ورئيس لجنة تنفيذ إتفاق السلام بجنوب السودان، توت قلواك وناقش الإجتماع مسار تنفيذ إتفاق سلام جنوب السودان.
وقال نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو، في تعميم صحفي علي الصفحة الرسمية لمجلس السيادة بالفيس بوك اطلعت عليه (أخبار الخليج 365 ) ان الإجتماع بحث مسار تنفيذ إتفاق سلام جنوب السودان، وناقش القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية لسلام جنوب السودان، وكشف دقلو عن تخريج الدفعة الأولى من القوات خلال الفترة المقبلة والترتيب مباشرة لتخريج الفوج الثاني.
وطالب دقلو المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة بالمساعدة في تنفيذ الإتفاق عبر الوقوف على المشاكل التي تقف عائقا لتنفيذ الاتفاق والسعي لحلها.
وقال توت قلواك رئيس لجنة تنفيذ إتفاق السلام بجنوب السودان بأن نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي هو الضامن لاتفاق سلام جنوب السودان وتم تنويره خلال الإجتماع بمجريات تنفيذ الإتفاق وعمل لجان تنفيذه. وطمأن توت مواطني الجنوب بأن الإتفاق يسير بصورة طيبة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )
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