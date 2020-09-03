الخميس 3 سبتمبر 2020 أكد سفير اليابان الجديد لدى السودان هاتورى تاكاشي، دعم بلاده لعملية السلام الجارية فى السودان، مرحبا بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية" (التى تضم حركات مسلحة وقوى سياسية).

واستقبلت السفيرة إلهام إبراهيم الوكيل المساعد للشئون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، السفير هاتورى تاكاشي، وثمنت الدور الذى ظلت تلعبه اليابان فى السودان. Advertisements ونوهت بالبرامج التى تنظمها الوكالة اليابانية للتعاون الدولى (جايكا) فى السودان، والدعم السياسى الذى تقدمه فى المحافل الدولية. من جهته، عبَّر السفير اليابانى عن تطلع بلاده لزيادة التعاون الإقتصادى والصناعى والإستثمارى بين بلاده والسودان، مؤكدا سعيه لتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص فى البلدين ودعم كل ما من شأنه تحسين بيئة الاستثمار، بالنظر إلى الإمكانات الهائلة التى يذخر بها السودان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تؤكد دعم عملية السلام داخل البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.