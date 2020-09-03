وفاة أب وابنه بريفي الدندر جراء الأمطار

شهدت محلية الدندر مساء أمس وصباح اليوم هطول أمطار غزيرة، هطلت على التوالي وتسببت غزارة الأمطار في وفاة رجل ثلاثيني وابنه بقرية السريفة ريفي الدندر، بينما أصيبت زوجته وطفلها وتم ترحيلهما لسنجة بحالة حرجة إثر سقوط المنزل عليهم.

كما أدت غزارة الأمطار وفق (سونا) إلى انهيار عدد من المنازل بعدد من القرى وذلك بسبب السيول والأعاصير وغمرت المياه مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في مناطق الزراعة التقليدية والمحاصيل الحقلية.

وواصل منسوب نهر الدندر الارتفاع في مناسيبه ليسجل صباح اليوم عند محطة مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية 13/66 متر بزيادة 11 سنتمترات عن منسوب الأمس الذي سجل 11/55 متر، وبالمقارنة مع نفس اليوم من العام الماضي والذي سجل 10/40 متر.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )