“ذا روك” يعلن إصابته وعائلته بكورونا

كشف الممثل الأميركي دواين جونسون الشهير بـ”ذا روك”، أن عائلته بأكملها أثبتت إصابتها بفيروس كورونا وأعلن الممثل البالغ من العمر 48 عاما عن الخبر، الأربعاء، قائلا إن زوجته لورين هاشيان (35 عاما)، وابنتيهما، تيانا (عامان)، وياسمين (أربع سنوات)، ثبتت إصابتهن بـ”كوفيد-19″، لكنهن في المرحلة النهائية من العدوى، ما يعني أن المرض “لم يعد معديا”.

وقال على حسابه على “إنستغرام”، وفق العربية نت إن “إصابته بالمرض تعد واحدة من أكثر الأشياء تحديا وصعوبة” التي واجهها مع عائلته على الإطلاق كما أضاف “أولويتي الأولى هي حماية عائلتي وأحبائي دائما. أتمنى لو كنت أنا فقط من جاءت نتيجة اختباره إيجابية”.

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وأشار إلى أنه وعائلته يتلقون العلاج حاليا للتعافي، موضحا أنه لم يظهر أية أعراض للمرض، بينما ظهرت على ابنتيه أعراض لالتهاب في الحلق لبضعة أيام، ولكن بشكل عام لم تظهر عليهما أي أعراض بعد ذلك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )