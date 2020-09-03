النيل الأزرق يجتاح سنجة والوالي يطلق نداء استغاثة

أطلق الماحي محمد سليمان والي ولاية سنار نداء استغاثة للجهات الرسمية المختصة والجهات الشعبية والمنظمات للإسراع في نجدة مواطني مدينة سنجة عقب اجتياح النيل الأزرق لها فجر اليوم في أعقاب الكسور في الجسور الواقية لسنجة وأم بنين.

وشهدت مناسيب النيل الأزرق ليلة أمس ارتفاعا كبيرا مصحوبا بأمطار غزيرة مما أدى لكسر ساتر مدينة سنجة وأم بنين وبدأت المياه تغمر المدينة ومنازلها وكذلك أحياء أم بنين .

وأوضح والي سنار وفق (سونا ) أن اكثر الأحياء المتضررة هو الحي الشرقي إذ غمرت المياه أجزاء كبيرة منه، بجانب مساحات من حي العشرة وام بنين ودعا الي إجلاء المتضررين وتقديم وسائل الإيواء والأدوية والأغذية واستنفر الوالي كل المحليات والمواطنين ولجان المقاومة ومنظمات المجتمع المدني للاسهام في إيواء المتضررين من مواطني سنجة و قد تم إجلاء عدد كبير من المواطنين إلى المدارس وداخليات طلاب جامعة سنار بعد أن تم تهيئتها لذلك.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )