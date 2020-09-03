إنهيار أكثر من ألف منزل بالشمالية بفعل السيول و الفيضان

بلغت جملة الأضرار والخسائر التي خلفتها الأمطار والسيول والفيضانات التي اجتاحت مناطق وأجزاء واسعة من محليات الولاية الشمالية انهيار 1,057 منزلا انهيارا كليا و1,257 منزلا انهيارا جزئيا و7مرافق . وقال مدير إدارة شرطة الدفاع المدني بالانابة مقرر غرفة طواريء الخريف بالولاية الرائد ياسر اليأس الصافي أحمد أن الدفاع المدني بالولاية قام بتقديم بعض المعينات للمتضررين من السيول والامطار والفيضانات تمثلت في توزيع 170 ألف جوال خيش و1000 مشمع و55خيمة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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