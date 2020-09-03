صحيفة تكشف كواليس ما جرى في الإمارات لحظة وصول الوفد الإسرائيلي لأبوظبي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، تفاصيل ما أطلقت عليه مسمى التخبط والتوتر المخفي اللذين صاحبا أول رحلة تطبيعية رسمية بين الإمارات وإسرائيل الاثنين الماضي. قائلةً: “منذ لحظة إقلاع الطائرة الإسرائيلية من مطار بن غوريون وحتى عودتها إليه من أبوظبي. كان الركاب يشعرون بالحماس مع محاولات من الجميع -أمريكيين وإماراتيين وإسرائيليين- لخلق أجواءٍ احتفالية متفائلة”.

وقالت الصحيفة، إنه بعيداً عن إطارات الصور كشفت الموسيقى التصويرية الخفية للمحادثات والأحداث عن مدى التوتّر الذي رافق هذا الحدث المُعقّد. موضحةً أن انتاج هذا المشهد لم يكُن بالأمر البسيط، إذ كانت الإجراءات الأمنية حول كبار الزوار الإسرائيليين مُشدّدة. كما طُلِبَ من المشاركين البقاء بالقرب من الفندق (بسبب تدابير فيروس كورونا أيضاً). في حين رافق ممثلون أمريكيون وإماراتيون الصحفيين.

وأضافت الصحيفة: “على المستوى الدبلوماسي لم يكُن الأمر سهلاً بالنسبة للإماراتيين في مواجهة العالم العربي. وفي ضوء كل ذلك تشابكت الرغبة في ضمان تمتُّع الضيوف بالضيافة والأمن مع الرغبة في السيطرة على الرسائل قدر الإمكان. لتجنّب أي مطبات مُحرجة من شأنها أن تطغى على الحدث.

وقال المشاركون في الاجتماعات، من ممثلي مختلف الوزارات، للصحيفة، إنّ المحادثات كانت “مثمرة وجرت بروحٍ طيبة”، لكنّها كانت مُجرّد “محادثات أوّلية”. دون التوصّل إلى صياغة مذكرات تفاهم. ورغم ذلك فهناك بعض الأمور الواضحة: فيما يتعلّق بالسياحة مثلاً ستتطلّب الزيارات المتبادلة استصدار تأشيرات. ولن تكون هناك “زياراتٌ عفوية” لقضاء العطلات.

مشهد التطبيع الاحتفالي

إلى جانب مجموعات العمل، التقى بن شابات ومدير عام وزارة الخارجية ألون أوشبيز بمستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد. ووزير الخارجية عبدالله بن زايد، والمستشار الخاص للرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين. وغيرهم من المسؤولين الأمريكيين البارزين داخل قصر طحنون بن زايد.