فيضان (السوباط) امسكوا (طابق شاخور)!!.. بقلم محمد عبد الماجد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

· تعرض رئيس الهلال السابق اشرف الكاردينال الى (معارضة) شديدة في بداية قدموه للهلال ، وكان عرضة للاتهامات والقدح الذي لا يبقى ولا يذر. وحسب انصار الكاردينال وإعلامه ان الهجوم الذي كان يتعرض له الكاردينال كان ينطلق ويوجه من منصة اعلام وأنصار صلاح ادريس وطه علي البشير. وقد اشاع انصار الكاردينال حينها ان تلك الانتقادات التى توجه للكاردينال لا تراعى (المصلحة الهلالية) وتعمل من اجل تقويض استقرار الهلال ، وقطعوا بان الحملات التى وجهت للكاردينال وهو رئيسا للهلال بأنها حملات غير اخلاقية ، لأن ما يخرج من المعارضة الهلالية لا يشبه الهلال وهي باتفاقها وعملها واتحادها في الهجوم على الكاردينال تهدد استقرار الهلال وتعمل ضد مصلحته…رغم ان اعلام الكاردينال وقتها كان يرد بصورة افظع.

· عندما انتهت فترة الكاردينال في الهلال مارس اعلام الكاردينال وأنصاره نفس (الاسطوانة) التى كانت تستعمل ضد (الكاردينال) ، وانهالوا بالمدفعية الثقيلة انتقادات وهجوم على لجنة (تطبيع الهلال) برئاسة هشام السوباط ، ولم يراعوا في ذلك مصلحة الهلال ولا (المهنية) التى كانت تستوجب ان لا يأتوا بالخلق الذي نهوا عنه عندما كان الكاردينال رئيسا للهلال.

· الاغرب من ذلك ان بعض افراد الكتيبة الاعلامية للكاردينال ، عندما رأت ان تركب قطار الكاردينال وتدافع عنه وتكتب في صحيفة النادي بعد ان كانوا خصوم له ، برروا لانقلاب مواقفهم تلك بأنهم يفعلون ذلك من اجل (الكيان). وان نداء الكيان مجاب لا تأخير ولا تثريب فيه وان مصلحة الهلال لا يعلو عليها شيء.

· الكيان الذي وأخذهم ضميرهم للوقوف معه ايام الكاردينال يفرض منهم ان يكونوا الى جانب (لجنة التطبيع) الهلالية ان كان ذلك هو المبدأ الذي جعلهم يعملون مع الكاردينال ، مصلحة (الكيان) الآن حسب نظرتهم او (مصلحتهم) تفرض عليهم ان يعارضوا (لجنة التطبيع) يا للعجب وان يكونوا مع الكاردينال اينما اتجه. علما ان الكاردينال ينطبق عليه اضعاف ما ينطبق عن هشام السوباط ، فقد وصلت الاتهامات للكاردينال حتى دياره (الامريكية) وخرجت ضده تقارير (عالمية) جمدت بسببها ارصدته في الولايات المتحدة بسبب ما يقال عن طبيعة عمله في دولة جنوب السودان.

· كل هذه الاشياء تبقى في طور (الاتهامات) و (التحقيقات) ، ولا يمكن المحاسبة عليها غير ان للكاردينال سابقة ادين فيها.

· الكاردينال وضع (بصمة) لا يمكن انكارها له ، تمثلت في (الجوهرة الزرقاء) واجتهد الرجل في الجوانب الاخرى وصرف على الهلال صرف من لا يخشى الفقر لكنه اخفق (فنيا) بسبب عدم الاستقرار الفني والإداري والذي كان الكاردينال السبب الاول فيه.

· اجتهد الكاردينال كثيرا من اجل الهلال وصرف الكثير – لكنه لم يوفق في تحقيق اشواق الاهلة ببطولة خارجية او فريق يهز القارة السمراء كما فعل صلاح ادريس.

· غاب عن الهلال شكله (الفني) وأصبح الفريق بدون (طعم) حتى ان جماهير الهلال هجرت المدرجات وأصبح الهلال في عهد الكاردينال خالي من (المتعة).

· مع ذلك يبقى للرجل رصيد كبير تمثّل في (الجوهرة الزرقاء) وفي (فضائية الهلال) والتى حققت نجاح كبير وقدمت برمجة ممتازة وكانت دائما في الموعد.

· لا بد من القول ان قناة الهلال صنعت (ثقافة) فضائية للهلال – وهذا شيء يحسب لها.

· اتمنى ان تسير قناة الهلال على ذلك المنوال وتخرج من ثوب الكاردينال الذي لم يعد رئيسا للهلال.

· الكاردينال يمكن ان يفقد رصيده هذا اذا انجر وراء (معارضة) لجنة التطبيع وسائر اعلامه الذي يصور له ان نجاحه بعد رحيله من الهلال يتمثل في فشل من يأتي بعده.

· لم يكن الكاردينال يتوقع ان يخلفه رجلا يفوقه قدرة مالية ، ويتميز عليه بتفوقه العلمي وهو خريج لكلية الاقتصاد من جامعة الخرطوم بدرجة الامتياز والشرف.

· كذلك يتفوق السوباط على الكاردينال بعدم ميله للظهور والإسراف الاعلامي وهذا مؤشر جيد لأن كل من يريد ان يعمل وينجح عليه ان يبتعد عن الاعلام.

· الاعلام احيانا يفسد أي شيء.

· الضجيج الاعلامي لا يصنع إلّا الضجيج.

· ارجو من لجنة التطبيع ان تعمل بصمت – وان تترك اعمالها هي التى تتحدث عنها.

· على الكاردينال ان لا يحرق مراكب العودة للهلال ، كما فعل صلاح ادريس قبله فسد على نفسه ابواب العودة من جديد للهلال بسبب معارضته الهدامة للهلال ، رغم التطور الفني الكبير الذي حدث في الهلال في فترة صلاح ادريس.

· لجنة تطبيع الهلال اتي بها الدكتور كمال شداد بعد الرجوع للتنظيمات ، وهذا شيء يؤكد انها لم تكن ولادة (سلطة) سياسية ، وهي يمكن ان تقودنا الى الطريق الصحيح لاختيار الجمعية العمومية للهلال (المجلس) الذي يقود النادي لاحقا ويمثلها شرعيا.

· الافكار والاستعدادات التى سمعت بها من احد اعضاء لجنة التطبيع هي افكار كبيرة يمكن ان

تنقل الهلال بعيدا ان طبقت على ارض الواقع.

· الحكومة الانتقالية وهي حكومة (الثورة) تتعامل مه هشام السوباط ، وتستدين منه وتتعاون معه في توفير الوقود للجيش ولكافة افراد الشعب ، كما يلجأ له بنك السودان المركزي في توفير (العملة) التى يحتاج لها في الكثير من تعاملاته.

· لا اريد ان اقول كما يردد البعض ان السوباط كان يدعم (الاعتصام) حسب شهادة بعض قيادات الحكومة الحالية ، هذا امر لا افتي فيه ولا اشهد به ، وان كان السوباط حبيسا عندما سقط النظام البائد. غير ان الاكيد هو ان السوباط كانت له علاقة بالنظام البائد وان سجنوه في اخر ايامهم..كما ان الرجل تلاحقه بعض الشبهات وهي يجب ان تخضع للتحقيق والبحث.

· لكن ما يجب ان ننتبه له ان معظم مؤسسات الدولة وكياناتها الكبيرة تتعامل مع هشام السوباط وتستنجد به ، لماذا لا يتعامل معه الهلال ولماذا لا يستفيد منه؟.

· الحريات الآن متاحة والإعلام حر والقضاء لا توجد جهة تمسك عدالته ، كل ملفات الفساد يمكن ان تفتح الآن وكل من افسد يمكن محاسبته ومحاكمته هشام السوباط او غيره.

· لا نحمي احد …ولا ندافع عن شخص …كل الناس سواسية امام القانون.

· الدكتور كمال شداد اعلن عن حمايته للجنة التطبيع وهو قد بحث واستفسر عن كل اعضاء اللجنة ، ولا احسب ان الدكتور كمال شداد يمكن ان يفعل شيئا ضد القانون او ضد مصلحة البلد العامة.

· نثق في كمال شداد وفي اختياراته.

· البرنامج الذي تنوي لجنة التطبيع الهلالية انزاله على ارض الواقع برنامج مشرف وكبير.

· اسماء اللاعبين المطروحة للقدوم للهلال من خلال القدرة المالية الكبيرة للسوباط تجعلنا اقول (امسكوا الخشب). واخص المريخاب بان يمسكوا (طابق شاخور).

· يمكن ان يطير طابق شاخور.

· طابق شاخور ذاتو ممكن يركبوه في الملعب الرديف للهلال.

· عودة عبدالمهمين الامين الى دائرة الكرة في الهلال يعني عودة (النجاح) و(الفلاح) لدائرة الكرة من جديد.

· سوف تعود العافية كلها ان عاد عبدالمهيمن الامين ليكون مديرا للكرة في الهلال.

· في الساحة الرياضة لم اتمن لاعبا للهلال في العشر سنوات الاخيرة اكثر من امنياتي التى كانت تتمثل في ان ارى والي الدين خضر (بوجبا) لاعب الاهلي شندي في صفوف الهلال… وأظن ان هذا الحلم باذن الله اصبح قريبا.

· تمنيت في الهلال ايضا احمد التش …وأتوقع ان اراه بشعار الهلال لاحقا.

· لا يوجد في الساحة الرياضية مهاجم افضل من ياسر مزمل حتى وان تمت المقارنة مع بكري المدينة …وياسر مزمل ايضا اصبح بإذن الله قريبا من الهلال.

· هناك عناصر اخرى قادمة للهلال اسأل الله ان توفق لجنة التطبيع في التعاقد معها حتى تعود (المتعة) للهلال وترجع (الصفوف) من ثاني امام بوابات استاد الهلال.

· المريخاب الاكثر قدرة وإيمانا بالسوباط وامكانياته المالية ، لذلك كانوا قد سعوا سعيا حثيثا من اجل ان يقود الرجل المريخ فاعتذر لهم بانه (هلالي) ، غير انهم قالوا له وماذا في ذلك؟ ..فقد كان جمال الوالي نفسه (هلالابي).

· لذلك حاولوا ان يشيعوا (مريخيته) في سيرته.

· الذي يجب ان نسعد له اننا تخلصنا من فترة كان يعاني فيها الهلال من عدم الاستقرار الفني ، فقد احدث الكاردينال في الهلال هزة فنية كبيرة نحتاج للكثير حتى نعود الى وضع الثبات والاستقرار.

· مثلما كانت هناك مشاكل في فترة صلاح ادريس ومشاكل في فترة الامين البرير كانت هناك (كوارث) في الجوانب الفنية في فترة الكاردينال ولولا الجوهرة الزرقاء لكانت فترة الكاردينال هي الاسوأ في تاريخ الهلال ففيها فقدنا شكل الهلال ولونيته واضعنا اولاده وشردنا لاعبيه ..مهند الطاهر وبكري المدنية ومحمد عبدالرحمن ..هذه العناصر كانت يمكن ان تعطي الهلال الكثير لولا (السفه) الاداري الذي كان في فترة الكاردينال.

· في فترة الكاردينال لم يحسن الفريق ادارة ملف المحترفين ففقدنا بصورة غريبة عزيز شيبولا ومكسيم والشيخ موكورو واوتارا وامبومبو وجيوفاني وديارا وعماد محسن.

· اما في جانب المدربين الاجانب فحدث و لا حرج فقد تم الاستغناء عن الامين انداي بعد ان حقق الانتصار على المريخ في الامارات وفاز بدرع الشيخ زايد.

· في عهد الكاردينال اجبر حمادة صدقي على الهروب من الهلال بعد الانتصار الذي حققه الهلال على النجم التونسي في رادس وسبقه طارق العشري بعد فترة وجيزة في الهلال.

· كان الهلال في فترة الكاردينال يعيش الضياع (الفني) او الفراغ التام ، وننشد الآن فترة يستقر فيها الهلال ويسمو العمل الفني في الازرق.

· الهلال الآن يعاني من ضعف فني واضح – لا يملك الهلال عناصر (قوية) من اللاعبين يمكن الرهان عليها في الفترة المقبلة.

· لا بد من عملية إسعافية سريعة في التسجيلات القادمة – يحتاج الهلال في تسجيلات اكتوبر على الأقل لعشرة عناصر جديدة تدخل كشوفات الازرق وتسد تلك (الفروقات) التى يعاني منها الهلال.

· نريد ان نشاهد والي الدين خضر وياسر مزمل مع عبدالرؤوف وابوعاقلة ووليد الشعلة واخرين (ما بجيب سيرتهم)…(ولا بكلم زول)..عشان طابق شاخور ما يطير!!.

· الاسماء المطروحة في ملف المحترفين ..اسماء تخليك تفتح خشمك متر ونص.

· هذا العام النيل فاض كما لم يفض من قبل…فيضان (السوباط) سوف تشهدونه في الموسم الجديد.

· امسكوا طابق شاخور!!.

· ………………….

متاريس

· قال ليه : والله الثورة دي (مبروكة)…زمن حكومة الانقاذ …الموية في (المواسير) ما موجودة.

· هسع الموية تدخل ليك لغاية (غرفة النوم).

· البحر بقى يصل للزول في (البيت).

· عليكم الله (الاجواء) الخريفية دي زمان بي (اسبلت) بتلقوها.

· ………

· ترس اخير : في الاجواء العجيبة دي الواحد لو جاتو (سماية) ساي إلّا يضبح ليه (21) تور.