السوباط صناعة الكاردينال.. بقلم صلاح الاحمدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

مع اننا نعتقد بان الكاردينال لن يتخلي عن مسؤولياته كما اشار أخيرا لان الانسان لا يمكنه ان يتنازل بسهولة عما صنعه وخلقه وابدعه.

مع ذلك فالظاهر ان الرجل بدا يضيق فعلا بتصرفات بعض معاونيه لدرجة لم يعد فيها اسفا علي تجربة رائدة وضع اسسها وتضحيات جمة بذلها ولا يزال الهلال في مفترق الطرق

حتي جعل الهلال بسير علي قدميها

اننا في هذه العجالة لسنا في وارد كيل المديح للكاردينال بل حقيقة نقولها بكل امانة واقتناع انه احد الرجال التاريخيين القلائل الذين شهدهم بلاط الهلال

الصراع الذي يدور بين الفرقاء المتنازعين في الهلال يقفز دون شك الي واجهة الأحداث كل يوم ويستاثر باهتمام كتاب الهلال الذين ترتبط مصائرهم الي حد بعيد بما يسفر عن هذا الصراع من نتائج تنعكس علي الهلال ككل وتحدد هوية كل منهم اتجاه الكيان

وهذا الصراع ليس اكثر تأثيرا في كتاب الهلال واهتماما عندهم من الحرب الخفية التي تدور بين رفاق الكاردينال .

نافذة

الاتحاد العام ليس هي الجهة المناط بها لقيام لجنة تسير لنادي الهلال خاصة بعد اكمال فترة المجلس او حتي التمديد له والكل يعلم ان هذا الحق حق الوزارة الولائية بنص القانون .

ولكن مثل نادي الهلال له وضعية معقدة نسبة للدخل الخرافي في الصرف الذي اوجده الدخلاء علي الرياضة وضعية تكوين لجنة تسير لنادي الهلال في العهد البائد بوجود التحكم الحكومي من افراد في السلطة لهم نفوذ .

عموما هراع كبار الهلال الي الاتحاد العام لتكوين مجلس تسير للهلال او تمديد فترة الكاردينال ونجح الكل في مسعاه وتمت الاحرف الاولي في تمديد مجلس الهلال ولكن رفض اشرف بعد القبول رفض مرة اخرى ليضع الهلال في بركان ساخن .

وطال الاتحاد العام امد التشاور

حتي يجد اشرف مخرج لعدم زج الاتحاد في الحرج …

كانت هناك خيرات اخري ليتقلد لجنة التسير احد ابناء الهلال مثل الخندقاوي ومحمد عثمان الكوارتي وهم لم ينالوا هذا الشرف من قبل ولكن الشبكة العنكبوتية من كتاب الهلال حالت دون ذلك .ليعود الكاردينال الي المشهد مرة اخرى عبر صناعة احد رجال الاعمال وهو هاشم السوباط ليكن معوله في المسرح القادم في الهلال يعد ان اعد له كل لوازم المرحلة القادمة والتي تهمه كثيرا عبر التصريح الذي اطلقه بان تنظيمه سوف يدخل انتخابات الهلال القادمة .

التفاف الكل حول السوباط في فترة التسير لا يعني ان الرجل قد يكون حليما او ملما بكل اصول اللعبة التي زجه بها الكاردينال …..ولا حتي الاخر نراه بفرح المغادرة للهلال. لقد بلع الطعم كثير من التنظيمات الهلالية وهي ترضي بالمشاركة في لجنة التسير حتي الخندقاوي والكوارتي وهم يباركون للسوباط بهذا المنصب المصنوع من قبل الكاردينال

لماذا لم تكن زيارة السوباط لعبدالله السماني او طه البشير او البربر .زيارة السوباط لاشرف تعني الكثير في محتواها بان الكل باع الهلال دون ان يدرى وخاصة الكتاب الذين عودتهم عهود التطبيل لرؤساء الهلال

الرجل لسه ما قال بسم الله نجده في كل الصحف .

لماذا لم يستضاف رئيس الهلال الجديد في قناة الهلال ؟

نافذة اخيرة

لا خير في السوباط في مقبل الايام القادمة بغض النظر عن لونيته الكروية وان كانت كما ردد الكثير هناك مثال جمال الوالي في بلاط المريخ …

خاتمة

كل بلع الطعم الذي وضعه الكاردينال في السنارة ليأتي بما يريد حتي ينفذ اجندته علي ثلاثة محاور

الاول العضوية

الثاني

النظام الاساسي

الثالث

عودته من الشباك عبر تنظيمه للانتخابات

هذا ما وددت ذكره وأكرره بان السوباط صناعة الكاردينال

مع صمت كبار الاعلاميين الرياضيين اكلي كل الموائد لرؤساء الهلال …….