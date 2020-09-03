توقيف شبكة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم إدارة مكافحة سرقة السيارات من تشكيل أتيام ميدانية بعد تنامي ظاهرة سرقة السيارات بالولاية حيث تمكنت أتيام البحث من القبض على (5) متهمين في حالة تلبس تام وضبط (6) عربات تمت سرقتها من محليات الولاية المختلفة جلها كانت في وضع التشغيل وأوضح العميد سليمان إسماعيل خريف مدير إدارة المباحث بشرطة الولاية في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) أن أحد الأتيام تمكن من القبض على احد معتادي السرقات بعد تمكنه من سرقة سيارة (هيونداي توسان2020م) بمنطقة الخرطوم شرق وأشار العميد سليمان خريف أنه فور ورود البلاغ تم تشكيل تيم بقيادة النقيب شرطة نزار محمد الحسن لمتابعة إجراءات البحث وجمع المعلومات بواسطة المصادر والتي أسفرت عن مشاهدة معتادالإجرام (م‘م) يقود عربة بنفس مواصفات العربة المسروقة بمنطقة الفتح وبرفقته آخرين وبتأكيد المعلومات تم تحديد مكان أقامة المتهم الأول والقبض عليه بمنطقة الفتح2 وبأرشاده تم تحديد الشقة التي يقيم بها المتهم الثاني بمنطقة المعمورة بالخرطوم حيث تم نصب كمين محكم بواسطة التيم وفي حوالي الساعة الثانية صباحاً تم القبض على المتهم وبحوزته العربة موضوع البلاغ تحمل لوحات لاتخصها وبمراجعة سجلات أرقام الشاسيه تم التأكد من العربة المسروقة تم فتح بلاغ تحت المادة (174) من القانون الجنائي توطئة لتقديمهما للمحاكمة.

وأكد العميد خريف إستمرار الحملات المنعية والكشفية لقبض المجرمين ومعتادي الإجرام وضبط المركبات كاشفاً عن تشكيل أتيام مشتركة تحت إشراف دائرة الجنايات تتكون من المباحث والمرور ومكافحة التهريب بالجمارك لضبط المركبات التي تسير بدون لوحات بالعاصمة مناشداً المواطنين بضرورة حفظ وتأمين مقتيناتهم الثمينة بأماكن آمنة وعدم ترك المركبات في وضع التشغيل عند شراء المستلزمات أو الأغراض الأخرى وتأمينها ضد ضعاف النفوس مؤكداً قدرة إدارة المباحث لكشف مختلف الجرائم خاصة الغامض منها وعدم تقييد بلاغ ضد مجهول .