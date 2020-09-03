تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في سرقة البنوك…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

نجحت مباحث شرطة ولاية الخرطوم فرعية أمدرمان في وضع الحد من نشاط شبكة إجرامية تخصصت في جرائم متابعة البنوك بحي الملازمين بأمدرمان والقبض على (3) متهمين قاموا بسرقة أكثر من خمسين ألف دولار من داخل مركبة أحد المواطنين.

وقال العميد شرطة سليمان إسماعيل خريف مدير إدارة المباحث بشرطة الولاية في تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة) ان تفاصيل البلاغ تعود الى ورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بأن مجهولين تمكنوا من كسر مثلث عربته (لاندكروزر) وتمكنوا من سرقة شنطة جلد بداخلها مبلغ مالي قدره (50,100) دولار أمريكي و (3) دفاتر شيكات عند وقوفها بحي الملازمين مشيراً الى تكوين تيم من الفرعية للرصد والمتابعة وجمع المعلومات وتفعيل المصادر تم القبض على المتهم (ع‘أ‘أ) وبالتحري الميداني أقر بالسرقة بعد القيام بمتابعة عربة الشاكي من أمام بنك الخرطوم بالسوق الشعبي أمدرمان حتى حي الملازمين بواسطة عربة (كليك) وعند وقوف الشاكي بعربته قام المتهم الأول بكسر زجاج مثلث العربة وسرقة محتوياتها بمشاركة آخرين تم القبض عليهم وفتح بلاغ تحت المادة (174) من القانون الجنائي .