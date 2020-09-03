ما كل (المرمي في الكوشة) نفايات يا سوباط !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* قبل ظهور (عربيات النفايات) كانت (الكوش) جمع (كوشة) مصدر رزق لكثير من (المشردين) و(أطفال الشوارع) .

* طبعا عربيات النفايات هي حاجة كده زي (فصل الربيع) بنسمع بيها سمع .

* لكن على أرض الواقع لا (فصل الربيع) قاعد يجينا ولا عربية النفايات بتجينا .

* (الكوشة) حتى قبل (١٥) سنة كانت من الأماكن والمعالم المشهورة في الأحياء.

* كانوا بيوصفو بيها ، يقول ليك : في كوشة جمب عمود الكهرباء خليها على يدك اليمن وامشي طوااالي .

* زمن كانوا أهلنا بيحذرونا ما نمشي جمب الكوشة بعد المغرب .

* يقول ليك : الكوشة (بيت الشيطان) .

* أهلنا رسخوا لينا فهم إنو (الكوشة بيت الشيطان) والشيطان ما برجع بيتو إلا بعد المغرب .

* أ تقول الشيطان ده بالنهار شغال في السوق العربي .

* (أولاد الشوارع) كانوا بيستهدفوا (الكوش) الواقعة جمب بيوت الناس المرتاحين.

* كوش الأثرياء بتلقى فيها كل حاجة .

* وكلها حاجات (بحالة جيدة) .

* ممكن عادي في كوشة الناس المرتاحين تلقى ليك (علبة مربى) فيها (مربى) .

* نحن طبعا (علبة المربى) بعد تكمل بندخل فيها (رغيفة) عشان (نكنس) المربى اللاصقة في (العلبة) .

* وبعد نكنسها بالرغيفة بنكسر العلبة وبنلحس القزاز .

* مرة عندنا صاحبنا وفي واحدة من (الكوش) الخمسة نجوم لقى ليهو (ساعة كاسيو) .

* الساعة دي عيبها الوحيد فيها شق في (قزاز الشاشة الخارجي) .

* شال الساعة ولبسها وقرأ بيها الثانوي كلو ودخل بيها الجامعة بعد داك بدلها بساعة شبابية .

* ساعة شغالة زي السلام عليكم .

* الناس ديل كانوا (برموا) حاجات قيمة جدا باعتبارها (بايظ) .

* بزار وشبع وعدم فهم .

* وبما أن ذلك كذلك فإن الكاردينال وعلى طريقة (الساعة الكاسيو) رمى كثير من (البايظ الما بايظ) .

* رمى حاجات في نظرو (بايظة) وهي لا بايظة ولا حاجة .

* رمى امبومبو .. والليلة امبومبو مطلوب في مازيمبي.

* رمى موكورو .. ومكورو مشى هلال الأبيض نشف ريق الهلال والمريخ وبعد داك أحترف في الدوري المصري .

* رمى بكري المدينة .. وبكري ٢٠١٥ شال المريخ في كتفو.

* رمى محمد عبد الرحمن ومكسيم وسيسية وبشة وباتريك وبلاتشي .

* وأي واحد من ديل كان عبارة عن (ساعة كاسيو) .

* أما أقيم ما رمى الكاردينال على الإطلاق هو المدرب السنغالي لامين انداي.

* وهو ما نحن بصدده الآن.

* نصيحتنا الثانية لرئيس الهلال السوباط هي إعادة هذا المدرب السنغالي الخطير.

* انداي مدرب مقتدر وصاحب مدرسة وبصمة وهو واحد من صناع نهضة مازيمبي .

* السنغالي وفي شهور قليلة جدا إستطاع أن يدخل ثقافة جديدة في الهلال ولكن تمت إقالته لانه رفض التدخل في عمله .

* أو في الحقيقة هو الذي تقدم باستقالته عندما كان الهلال برفقة المريخ بأمارة أبوظبي وما أدراك ما هدف النعسان العكسي.

* نرجو من السوباط أن يعيد هذه المدرب ويمنحه كل الصلاحيات الفنية ولن يندم.

* نفتش هذا المدرب ونتفاوض معه وحتى إذا كان مرتبطا مع فريق آخر يمكن أن يدفع الهلال الشرط الجزائي .

* اصلا الفرق في أفريقيا (شرطها الجزائي) مرتب شهر ما أكتر.

* نرجع السنغالي ونجيب بشة في الجهاز الفني أو حتى في لجنة التسجيلات .

* الاستعانة بالشاب الشاطر عبد المهمين الأمين ضربت معلم وخطوة في الإتجاه الصحيح .

* نكمل هذه الخطوات بإعادة السنغالي انداي وبشة وجمال سالم .

* ننصح السوباط بأن لا يتورط في صفقات مدربين أجانب فاشلين .

* لو قعدت تسمع للسماسرة بقنعوك بمدرب ما مدرب .

* ناس المريخ في فترة حظر كورونا جابوا مدرب تونسي .

* وبعد فك حظر كورونا اكتشفوا إنو الزول ده (تونسي أي لكن ما مدرب) .

* قال ليهم أنا مدرب تونسي وطلع تونسي لكن ما مدرب.

* كتر خيرو برضو ما كضب عليهم شديد.

* كان صادق معاهم في حكاية إنو هو (تونسي) لكن كذب عليهم في حكاية إنو هو (مدرب).

* ونحن عشان ما نبقى زي جنس ده نرجع السنغالي بدون سمسرة وبدون غش.

* وأهم حاجة يا السوباط لما تجيب مدرب ما تدخل في شغلو ولا تسمح لزول من خارج المجلس يتدخل في شغل .

* ما عندك بيهو شغل حتى لو (ضبح) ليهو لاعب جوة الميدان ما تسألو.

* دي نصيحتنا ليك الليلة وباكر بنديك النصيحة التالتة .

* و..و..

* وهانت الأيام عليك ولا …….. (عشان لقيت ساعة كاسيو واقعة يعني) ؟