ما كل (المرمي في الكوشة) نفايات يا سوباط !!.. بقلم محمد الطيب الأمين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
* قبل ظهور (عربيات النفايات) كانت (الكوش) جمع (كوشة) مصدر رزق لكثير من (المشردين) و(أطفال الشوارع) .
* طبعا عربيات النفايات هي حاجة كده زي (فصل الربيع) بنسمع بيها سمع .
* لكن على أرض الواقع لا (فصل الربيع) قاعد يجينا ولا عربية النفايات بتجينا .
* (الكوشة) حتى قبل (١٥) سنة كانت من الأماكن والمعالم المشهورة في الأحياء.
* كانوا بيوصفو بيها ، يقول ليك : في كوشة جمب عمود الكهرباء خليها على يدك اليمن وامشي طوااالي .
* زمن كانوا أهلنا بيحذرونا ما نمشي جمب الكوشة بعد المغرب .
* يقول ليك : الكوشة (بيت الشيطان) .
* أهلنا رسخوا لينا فهم إنو (الكوشة بيت الشيطان) والشيطان ما برجع بيتو إلا بعد المغرب .
* أ تقول الشيطان ده بالنهار شغال في السوق العربي .
* (أولاد الشوارع) كانوا بيستهدفوا (الكوش) الواقعة جمب بيوت الناس المرتاحين.
* كوش الأثرياء بتلقى فيها كل حاجة .
* وكلها حاجات (بحالة جيدة) .
* ممكن عادي في كوشة الناس المرتاحين تلقى ليك (علبة مربى) فيها (مربى) .
* نحن طبعا (علبة المربى) بعد تكمل بندخل فيها (رغيفة) عشان (نكنس) المربى اللاصقة في (العلبة) .
* وبعد نكنسها بالرغيفة بنكسر العلبة وبنلحس القزاز .
* مرة عندنا صاحبنا وفي واحدة من (الكوش) الخمسة نجوم لقى ليهو (ساعة كاسيو) .
* الساعة دي عيبها الوحيد فيها شق في (قزاز الشاشة الخارجي) .
* شال الساعة ولبسها وقرأ بيها الثانوي كلو ودخل بيها الجامعة بعد داك بدلها بساعة شبابية .
* ساعة شغالة زي السلام عليكم .
* الناس ديل كانوا (برموا) حاجات قيمة جدا باعتبارها (بايظ) .
* بزار وشبع وعدم فهم .
* وبما أن ذلك كذلك فإن الكاردينال وعلى طريقة (الساعة الكاسيو) رمى كثير من (البايظ الما بايظ) .
* رمى حاجات في نظرو (بايظة) وهي لا بايظة ولا حاجة .
* رمى امبومبو .. والليلة امبومبو مطلوب في مازيمبي.
* رمى موكورو .. ومكورو مشى هلال الأبيض نشف ريق الهلال والمريخ وبعد داك أحترف في الدوري المصري .
* رمى بكري المدينة .. وبكري ٢٠١٥ شال المريخ في كتفو.
* رمى محمد عبد الرحمن ومكسيم وسيسية وبشة وباتريك وبلاتشي .
* وأي واحد من ديل كان عبارة عن (ساعة كاسيو) .
* أما أقيم ما رمى الكاردينال على الإطلاق هو المدرب السنغالي لامين انداي.
* وهو ما نحن بصدده الآن.
* نصيحتنا الثانية لرئيس الهلال السوباط هي إعادة هذا المدرب السنغالي الخطير.
* انداي مدرب مقتدر وصاحب مدرسة وبصمة وهو واحد من صناع نهضة مازيمبي .
* السنغالي وفي شهور قليلة جدا إستطاع أن يدخل ثقافة جديدة في الهلال ولكن تمت إقالته لانه رفض التدخل في عمله .
* أو في الحقيقة هو الذي تقدم باستقالته عندما كان الهلال برفقة المريخ بأمارة أبوظبي وما أدراك ما هدف النعسان العكسي.
* نرجو من السوباط أن يعيد هذه المدرب ويمنحه كل الصلاحيات الفنية ولن يندم.
* نفتش هذا المدرب ونتفاوض معه وحتى إذا كان مرتبطا مع فريق آخر يمكن أن يدفع الهلال الشرط الجزائي .
* اصلا الفرق في أفريقيا (شرطها الجزائي) مرتب شهر ما أكتر.
* نرجع السنغالي ونجيب بشة في الجهاز الفني أو حتى في لجنة التسجيلات .
* الاستعانة بالشاب الشاطر عبد المهمين الأمين ضربت معلم وخطوة في الإتجاه الصحيح .
* نكمل هذه الخطوات بإعادة السنغالي انداي وبشة وجمال سالم .
* ننصح السوباط بأن لا يتورط في صفقات مدربين أجانب فاشلين .
* لو قعدت تسمع للسماسرة بقنعوك بمدرب ما مدرب .
* ناس المريخ في فترة حظر كورونا جابوا مدرب تونسي .
* وبعد فك حظر كورونا اكتشفوا إنو الزول ده (تونسي أي لكن ما مدرب) .
* قال ليهم أنا مدرب تونسي وطلع تونسي لكن ما مدرب.
* كتر خيرو برضو ما كضب عليهم شديد.
* كان صادق معاهم في حكاية إنو هو (تونسي) لكن كذب عليهم في حكاية إنو هو (مدرب).
* ونحن عشان ما نبقى زي جنس ده نرجع السنغالي بدون سمسرة وبدون غش.
* وأهم حاجة يا السوباط لما تجيب مدرب ما تدخل في شغلو ولا تسمح لزول من خارج المجلس يتدخل في شغل .
* ما عندك بيهو شغل حتى لو (ضبح) ليهو لاعب جوة الميدان ما تسألو.
* دي نصيحتنا ليك الليلة وباكر بنديك النصيحة التالتة .
* و..و..
* وهانت الأيام عليك ولا …….. (عشان لقيت ساعة كاسيو واقعة يعني) ؟
كانت هذه تفاصيل خبر ما كل (المرمي في الكوشة) نفايات يا سوباط !!.. بقلم محمد الطيب الأمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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