وثائقي يروي تفاصيل اغتيال خاشقجي من لحظة خنقه حتى اذابة جسده

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بدأت شركة “Briarcliff Entertainment” الأمريكية، أمس الأربعاء. توزيع فيلم “المنشق” الذي يحكي تفاصيل اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده باسطنبول قبل نحو عامين. للمخرج بريل فوغل، وذلك بعد ثمانية أشهر من انتاجه.

وحسب موقع ABC NEWS الأمريكي. فقد حقق الفيلم ردود فعل إيجابية عند عرضه لأول مرة في مهرجان “صندانس” السينمائي الذي أقيم يناير/كانون الثاني 2020. حيث كان العرض الأول بحضور هيلاري كلينتون وخطيبة الصحفي خاشقجي ، خديجة جنكيز.

الشركة الأمريكية، قالت إنها استحوذت على حقوق نشر فيلم المنشق وسيطرح أواخر هذا العام بالتزامن مع ذكرى وفاة خاشقجي . فيما قال فوغل، في بيان له عن الفيلم: “آمل أن يكرس هذا الفيلم ذكراه وأن يضمن تحقيق العدالة، وألا يغض مجتمعنا الطرف عن الانتهاكات الوحشية لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام السعودي”.

أضاف فوغل: “يسعدني أن الفيلم سيصدر بعيداً عن مصالح الشركات والمصالح الخاصة”.

يُشار إلى أن فوغل أرّخ الفيلم الوثائقي وشارك أيضاً في كتابته إلى جانب الأمريكي مارك مونوري، وكلاهما يعمل في مجال الكتابة والإنتاج، ويعرف أكثر بفيلم “إيكاروس” الذي فاز بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي في 2018.

أما فيلم “المنشق” فكشف حقائق جديدة ساعدت الأمم المتحدة في الحصول على معلومات بشأن الاختراق السعودي المزعوم لهاتف مؤسس شركة أمازون جيف بيزوس.