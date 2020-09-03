بكين تتوعد واشنطن برد مماثل بعد فرض عقوبات طالت دبلوماسيين صينيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

انتقدت الحكومة الصينية بشدة القيود الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على الدبلوماسيين الصينيين العاملين في أمريكا، محذرة من أن خطوة واشنطن هذه لن تبقى بدون رد.

وصرحت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، في أثناء إفادة صحفية اليوم الخميس بأن بكين سترد على القيود الأمريكية الجديدة “بالطرق المشروعة”.

من جانبها، حثت السفارة الصينية في الولايات المتحدة الجانب الأمريكي على “تصحيح الخطأ” والتراجع عن قراره الأخير، واصفا القيود التي فرضتها واشنطن على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين بدعوى “المعاملة بالمثل” بأنها غير مبررة.

ولفتت السفارة إلى أن القرار الأمريكي يدوس بشكل جسيم على اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، و”يتنافى مع قيم الانفتاح والحرية المزعومة من قبل الجانب الأمريكي”، مشددة على أن بكين بدورها قدمت دائما التسهيلات اللازمة إلى الدبلوماسيين الأجانب للقيام بواجباتهم الرسمية في أراضيها.

رويترز