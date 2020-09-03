الاتحاد الأوروبي يرفض فرض واشنطن عقوبات ضد مسؤولين في المحكمة الدولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أعرب الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، عن رفضه لفرض الولايات المتحدة عقوبات على كبار المسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، بينهم المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.

أمستردام – سبوتنيك. قال المتحدث الرسمي باسم المفوضية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، في إحاطة إعلامية اليوم، إن الاتحاد الأوروبي يقف ضد أية محاولات لتحجيم عمل المحكمة الجنائية الدولية، التي هي حجر الأساس في تحقيق العدالة”.

وشدد بيتر ستانو على أن “الاتحاد يرفض هذه العقوبات التي فرضتها واشنطن”.

وأضاف “نحن سنواصل دعمنا للمحكمة ونحن لسنا سعيدين بأن نرى خطوات ضد موظفين بالمحكمة”. المادة السابقة الأمين العام لجهاز المُغتربين: الضرائب فهي مستحقة للدولة اما الزكاة المقالة القادمة بكين تتوعد واشنطن برد مماثل بعد فرض عقوبات طالت دبلوماسيين صينيين

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