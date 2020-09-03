بمشاركة الهرم ترباس… أوبريت (بشائر خير) دعماً للسلام

نفذ مجموعة من الفنانين أوبريت ضخم دعموا من خلاله السلام وما سيحققه من بشريات للوطن أطلق على الأوبريت اسم (بشائر خير) شارك فيه بالغناء الهرم كمال ترباس والفنان محمد عيسى والفنانتان (صفاء ومروة) (تومات مدني). Advertisements وصاغ كلمات الأوبريت بحسب صحيفة السوداني، الشاعر إسحاق الحلنقي وألحان الطيب تقلاوي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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