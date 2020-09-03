في واقعة غريبة.. طفل يسدد طعنات قاتلة لشقيقه

في واقعة غريبة أقدم طفل جانح على قتل شقيقه طعناً بالسكين إثر خلافات نشبت بينهما داخل منزل أسرتهما بأمبدة غرب أم درمان، وأفاد الشاكي في بلاغه بموجب أورنيك (8) جنائي بأن الطفل في السابعة عشرة من عمره قد قام بقتل أخيه 19 سنة وذلك بأمبدة الحارة الأولى، ودون بلاغ بالحادث بالرقم (3054) تحت المادة (130) من القانون الجنائي المتعلقة بالقتل العمد، تم إرسال الجثة إلى المشرحة بموجب أمر تشريح صادر من النيابة لمعرفة أسباب الوفاة.

وتم استجواب الشاكي الذي أفاد بأنه تم الاتصال عليه هاتفياً وأفادوه بأن شقيقه توفى نتيجة إصابته بطعنة بالسكين في فخذه الأيسر، وتم القبض على الطفل المتهم، وبالتحري معه أقر بالتهمة المنسوبة إليه، حيث ذكر أن سبب المشاجرة، هو أن القتيل قام بـ”مشاغلة” شقيقة صديقه وأنه قام بطعنه بسكين في فخذه الشمال.

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وبحسب صحيفة السوداني الدولية، تم تحريز المعروضات توطئة لإرسالها للمعامل الجنائية، وسوف يتم عرض الطفل الجانح لمكتب الدعم النفسي بالقسم لعمل دراسة حالة له، تولى التحري في البلاغ الملازم أول عمار فرح محمد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)