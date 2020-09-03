الجمارك تحجز البضائع بالموانئ البرية والبحرية وتطالب بإجراءات مصرفية

حجزت سلطات الجمارك بمعبر أرقين بضائع تجار شنطة وطالبتهم بإجراءات مصرفية، وقال تاجر – فضل حجب اسمه – لمصادر أنهم تفاجأوا بوجود إعلان ورق نشر على جدار الميناء ومختوم بهيئة الجمارك بتاريخ ستمبر 2020، نص الخطاب (تلاحظ تنامي ظاهرة استغلال حظائر عفش الركاب من بعض التجار في استيراد كميات كبيرة من البضائع المختلفة وتفريغها بتلك الحظائر عبر ضوابط محلية بعد القيام بتقسيمها، مما يعد تحايلاً واضحاً وصريحاً).

ونوه التاجر إلى أن الإجراءات المصرفية يصعب على التجار الصغار فتحها لأنها تطلب سجلاً تجارياً ورقماً ضريبياً.

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وناشد التجار بحسب صحيفة السوداني الدولية، السلطات للتراجع عن قرارها، وذلك بسبب تضرر أغلب التجار منه وإذا استمر هذا القرار سيترك التجار استيراد بضائع وأن تستبدله بأن تحدد سعراً معيناً للدولار الجمركي بعد تقييم البلضائع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)