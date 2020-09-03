الأرصاد الجوية تطلق الإنذار في (5) ولايات

أطلقت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في السودان الإنذار من هطول أمطار في خمس ولايات خلال الساعات المقبلة، حتى صباح اليوم (الخميس) بحسب التقرير الصادر أمس الأربعاء.

وقالت وحدة الإنذار المبكر في تقرير أمس الأربعاء بحسب صحيفة السوداني الدولية، إنه تم رصد سحب رعدية في ولايات (القضارف، سنار، النيل الأزرق، كردفان الكبرى، دارفور الكبرى).

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وأشارت إلى أنه من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة، وطالبت الهيئة في تقريرها مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة باتخاذ التدابير اللازمة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)