التفاصيل الكاملة لسرقة بوكس يتبع لمجلس السيادة

وسط حضور كثيف من ذوي المتهم على رأسهم والدته ودموع المتهم تملأ وجهه كشف ملازم شرطة مازن أحمد محمد، بصفته مفوض وشاكي في بلاغ سرقة عربة بوكس دبل كاب تتبع للمجلس السيادي الانتقالي، وأفاد المفوض عند مثوله أمام محكمة جنايات أركويت بأن السائق أخطر الشؤون القانونية بالمجلس الانتقالي بأن البوكس فقد من أمام مؤسسة التنمية الاجتماعية ببري المعرض أثناء توقيفه للبوكس، في صبيحة اليوم التالي دون المفوض بلاغاً بقسم بري بمخالفة نص المادة (174) من القانون الجنائي المتعلقة بالسرقة.

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وأضاف المفوض بأنه بعد شهر من السرقة اتصل عليه أفراد المباحث و أخطروه بأنهم عثروا على البوكس في ولاية الجزيرة مدني، وبعد فترة من تاريخ العثور على البوكس تم القبض على المتهم ووضع البوكس معروضات في البلاغ وبدأ التحقيق مع المتهم، وفي يومية التحري بحسب صحيفة السوداني الدولية، أقر المتهم بسرقة العربة واستخدامها مواصلات خط مدني الخرطوم خلال فترة الحظر.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)